Meteoroloji duyurdu: 18 Ocak bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 18 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
18 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?
İstanbul'da yarın hava rüzgarlı olacak. Dondurucu soğuklar bir süreliğine de olsa çekilirken; sıcaklıklar yarın 8 ile 15 derece arasında seyredecek.
Ankara yarın güne yağışsız ama çok bulutlu bir havayla başlayacak. Sıcaklıklar 2 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir, yarını sağanak yağışlı olarak geçirecek şehirlerden. Ancak yağışa rağmen kentte ılık bir hava olacak; sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında değişecek.
18 OCAK PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın genel olarak yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar tekrar yükselirken yarın yurt genelinde sisli ve rüzgârlı hava hakim olacak. Manisa, Balıkesir, Gaziantep, Kilis, Antalya ve Aydın gibi illerde ise yağış bekleniyor.