Haberler Gündem Meteoroloji uyardı: 18 Ocak 2024 bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji duyurdu: 18 Ocak bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 00:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 00:36 facebook

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Meteoroloji uyarıları sonrasında Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 18 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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18 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR? İstanbul'da yarın hava rüzgarlı olacak. Dondurucu soğuklar bir süreliğine de olsa çekilirken; sıcaklıklar yarın 8 ile 15 derece arasında seyredecek.