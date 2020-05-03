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Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye sağanağın etkisi altında

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli, Manisa, İzmir, Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli beklendiğinden sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli),İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli),İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu sabah saatlerinde sisli

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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