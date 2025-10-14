Meteoroloji'den hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, güncel hava durumu raporu
Salı gününe ilişkin hava durumu raporu paylaşıldı. Marmara Bölgesi’nin parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki diğer illerimizde hava nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu