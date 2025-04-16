Meteoroloji'den hava durumu raporu: Sıcaklık artıyor! İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin güncel bilgiler paylaşılıyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji’den güncel hava durumu raporu geldi. Türkiye genelinde hava durumu bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Marmara ve Ege bölgelerinde güneşli bir hava hakimken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar ve yağmur yağışları etkili olacak. İşte hava durumu tahminleri
BUGÜN HAVA NASIL?
Yurt genelinde hafta boyunca süren yağışların ardından soğuk hava dalgası yurdu terk edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarına göre nisan ayının ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklık artacak.
İSTANBUL HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA: 19 °- 9 °
PERŞEMBE: 18 ° -8 °
CUMA: 17 °- 9 °
İZMİR HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA: 26 °- 14 °
PERŞEMBE: 28 ° -14 °
CUMA: 28 °- 14 °
ANKARA HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA: 18 °- 6 °
PERŞEMBE: 22 ° -8 °
CUMA: 24 ° -10 °
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.