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Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor.

25.11.2018 - 16:13 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Buna karşın, perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Öte yandan, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Muğla'da çok kuvvetli, İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

KAR GELİYOR


Yağışların batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde gelecek yağışların, hafta sonuna doğru iç bölgelerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA, ILIK VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

İSTANBUL GENELİ HAFTA SONUNA KADAR YAĞIŞLI

İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi.

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