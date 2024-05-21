Metin Öztürk: Süheyl Batum olayları seçim malzemesi olarak kullanıyor

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Kartal, Hulusi Belgü, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ile beraberindeki Fenerbahçe yöneticileri ve diğer failler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Batum, ilk şikayeti yapanların da kendilerinin olduğunu belirtti. Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk ise bu iddialara cevap verdi.

Süheyl Batum, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, "Dün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte Ali Koç, Emre Kartal, Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ile beraberindeki Fenerbahçe yöneticileri ve diğer failler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. İlk suç duyurusu tarafımızca yapıldığından ve en eski dosya bizim ikame ettiğimiz dosya olduğundan aradaki hukuki ve fiili bağ nedeniyle yedi şikayet dosyası da bizim dosyamızla birleşecektir. Bu kapsamda başsavcılık tarafından şüpheliler Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ifadeye çağrılmış olup hukuki süreç tarafımızca etkin ve kararlı bir şekilde takip edilecektir. Ali Koç, Emre Kartal, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve diğer şüpheliler hakkında evleviyetle iddianame tanzim edilmeli ve kamu davası açılmalıdır. Son tahlilde Galatasaray’ın hak ve menfaatleri ile itibarını korumak, yapılan ahlaksızlığa karşı hukuki zeminde mücadele etmek için sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" ifadelerini kullandı.