Özellikle 90'lı yıllarda oldukça popüler olan Metin Özülkü, bir anda internette en çok aratılan isimler arasına girdi. Peki herkesin merak ettiği Metin Özülkü kimdir? Metin Özülkü kaç yaşında? İşte Metin Özülkü şarkıları...

METİN ÖZÜLKÜ KİMDİR?

Tam adıyla Celalettin Metin Özülkü, 15 Temmuz 1962'de Mersin'de doğdu. Erol Büyükburç ve Edip Akbayram orkestralarında enstrüman çaldı. Yedi yüzün üzerinde şarkı besteledi. Sahte Gülücük adıyla ilk solo albümünü 1982 yılında yayınladı. Ayrıca müzisyen olan Eda Özülkü ile evlidir ve Volkan ve Baran adlı ikiz çocukları vardır. Ercan Saatçi ile sunduğu bir programda Galatasaray kulübüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu için Saatçiyle beraber Galatasaray ve spor camiasından özür dilediler.

METİN ÖZÜLKÜ ALBÜMLERİ

Sahte Gülücük (1982)

Şarkılarla Abdülkadir (1983)

Al Yazmalım & Kar Çiçeğim (1990)

Aşkım İçin (1992)

Aşk Masalı (1997)

Böyle Aşk Olmaz (Eda Özülkü ile) (1999)

Hayat Başladı (2005)

Issız Ada (Eda Özülkü'yle) (2010)