Metin Yıldız: Filmimiz çok güzel olacak

"Filmimiz çok güzel olacak" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Metin Yıldız ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceylan Yıldız, tatil yapıyor. Balayı için Çeşme'yi tercih eden çift, önceki gün plajda objektiflere yansıdı.

"FİLMİMİZ ÇOK GÜZEL OLACAK"

Muhabirlerle bir araya gelen Yıldız, tatil biter bitmez yeni sinema filmi olan "27"nin çekimlerine başlayacaklarını ifade etti. Konuyla alakalı konuşan Metin Yıldız, "Filmimiz çok güzel ve iddialı olacak. " diye konuştu.

Çiftin "Puro" isimli minik köpekleri de ilgi odağı oldu.