Metin Yıldız: İstanbul'u terk etmedik!

"REZİL ETMEKLE TEHDİT EDİYOR"

Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini, bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenilmişti.

Metin Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek, Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedilmişti.

"ÜNLÜ OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Ardından konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Eski sevgilimi darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, DHA