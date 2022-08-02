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Metin Yıldız: İstanbul'u terk etmedik!

Eşi Ceylan Yılmaz ile Cihangir sokaklarında objektiflere yansıyan Metin Yıldız, basın mensuplarının, "Tatile gidiyor musunuz?" sorusunu cevapladı. Oyuncu, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bizi Cihangir'de Taksim tabelası altında çek ki dost, düşman görsün. Hala İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız diye..." ifadelerini kullandı

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  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Metin Yıldız, önceki gün eşi Ceylan Yılmaz ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yürüyüş yapan çift, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "DOST, DÜŞMAN GÖRSÜN!"

    Muhabirlerin, "Eşiniz ile tatile gidiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bitiyor, az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, bitmesini bekliyorum. Bizi Cihangir'de Taksim tabelası altında çek ki dost, düşman görsün. Hala İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız diye..." dedi.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    2021'DE EVLENDİLER

    Öte yandan 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başlayan ve "Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol alan Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile 2021'de nikah masasına oturmuştu.

    Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

    Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın." açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirmişti.

    Ünlü oyuncu, "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." açıklamasını yapmıştı.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    2013'TE BOŞANDILAR

    Ayrıca 2008 yılında evlenen Metin Yıldız ve Elvan Pınar ise 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çiftin kızları Şimal'in velayeti anneye verilmişti. Yıldız'ın, eski eşine nafaka ödemediği ileri sürülmüştü.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "NAFAKA" ÇIKIŞI

    Elvan Pınar, "Dört yıldır nafaka alamıyorum. Nafakamı ödemek zorunda. Önceki ödemeleri icra yoluyla almıştım. Tekrar dava açmaya hazırlanıyorum. Para ödemediği halde utanmadan nafaka ödediğini söylemiş." diyerek, eski eşine çıkışmıştı.

    "GERÇEK HAYATTA DA OYNAMAYI SEVİYOR!"

    Pınar, "Beş yıldır kızımla Bodrum'da yaşıyoruz. Kızını görmeye bile üç yıl sonra geldi. Kendisi oyuncu olduğu için gerçek hayatta da oynamayı seviyor." açıklamasında bulunmuştu.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUM"

    Oyuncu da hakkında çıkan haberlerin ardından, "Eski eşime nafakamı her zaman ödedim, ödemeye de devam ediyorum." demişti.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "DARP" İDDİASI

    Pınar ile boşanmasının ardından Gözde Kayra ile yeni bir aşka yelken açan Metin Yıldız, bu kez "darp" iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Mahkemede Kayra'nın Yıldız'ı iki yıldır tanıdığı ve dört aydır aynı evde yaşadıkları belirtilmişti.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYOR"

    Gözde Kayra'nın, oyuncunun kendisinden sürekli para istediğini, oturdukları evin kirasını kendi ailesinin desteğiyle karşıladığını ve bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenilmişti.

    Olay gecesi Metin Yıldız'ın kendisinden para istediğini öne süren Kayra, vermeyince de psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti.
  • Metin Yıldız: Dost, düşman görsün! İstanbul'u terk etmedik... - Magazin haberleri

    "REZİL ETMEKLE TEHDİT EDİYOR"

    Yıldız'ın ise ayrılmak istediği Kayra'nın kendisine takıntılı olduğunu ve kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini, bu yüzden sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenilmişti.

    Metin Yıldız'ın da fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek, Gözde Kayra'dan şikayetçi olduğunu ifadesinde belirttiği kaydedilmişti.

    "ÜNLÜ OLMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

    Ardından konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Eski sevgilimi darp etmedim. O beni darp etti. Ünlü olmak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, DHA

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