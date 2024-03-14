Metro İstanbul'dan seferlerle ilgili açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandığı kaydedildi
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" denildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."