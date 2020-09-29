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Haberlerİş-YaşamMetro Türkiye'ye yeni CEO
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Metro Türkiye'de bayrak değişimi!

Metro Türkiye’de üst düzey bir görev değişikliği yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, son olarak Metro Türkiye Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Sinem Türüng, Metro Türkiye CEO’su olarak atandı. 1 Ekim tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Türüng'ün bu görevi, bundan sonra kariyerine Metro bünyesinde Fransa’da devam edecek olan Boris Minialai’den devraldığı bildirildi

Metro Türkiye'ye yeni CEO
HABERTURK.COM

Metro Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli görevlerde bulunan Sinem Türüng 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı.

2018 yılından bu yana Metro Türkiye’de CEO’luk görevini yürüten Boris Minialai ise Metro’nun FSD (Gıda Sevkiyat Operasyonları) şirketlerinden biri olan Pro à Pro’ya Genel Müdür olarak atandı.

Yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye’ye Ekim 1999’da Türkiye’de Bütçe Planlama ve Raporlama Departmanı’nda katılan Türüng, geçtiğimiz yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışı görevlerde yer aldı.

Metro Global’de Asya, Rusya ve Ukrayna Bölgesi Bütçe Planlama ve Raporlama Grup Müdürlüğü yapan Türüng, Mayıs 2006 tarihinde, Metro Hırvatistan’a İdari İşler Grup Müdürü olarak atanmasının ardından Nisan 2008 tarihinde, Metro Hırvatistan’da Finans Direktörlüğü’ne terfi etti.

2014 yılında Finans Direktörü olarak göreve getirilen Türüng, son olarak 2018 yılından bu yana Metro Türkiye Operasyon Direktörü görevini yürütüyordu.

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