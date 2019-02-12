Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü'nden Avcılar istikametine seyreden metrobüste Saadetdere Metrobüs Durağı mevkinde yaşandı. Görgü tanıkların iddiasına göre Metrobüs içerisinde iki genç, yer yüzünden tartıştı.

İddiaya göre, kalabalık olan metrobüsteki gençlerden biri, diğerine "biraz ilerle" diyerek dedi. Çıkan tartışma sonrasında gençlerden birisi yanında taşıdığı kesici aletle diğer genci yaraladı. İki tarafta Saadetdere Durağı'nda indi.

İHA'nın haberine göre, bacağından yaralanan genç durakta yere uzanıp yardım isterken olayı şüphelisi ise kaçtı. Olay yerinde yaralı gence ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulans ekipleri yaralı genci Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi arıyor.



