Metrobüste yer tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
İstanbul Beylikdüzü metrobüs metrobüs hattında yine bir yer kavgası yaşandı. Metrobüsün Güzelyurt durağında meydana gelen olayda, taraflar birbirlerine yumrukla saldırdı. Yolcuların müdahale ettiği kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 24.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:24
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İstanbul'da Beylikdüzü metrobüs hattında yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasındaki kavga kameraya yansıdı.
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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün Güzelyurt mevkisinde meydana geldi.
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İHA'nın haberine göre, kimliği bilinmeyen iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
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