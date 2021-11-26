Savcı ve hakime bravo! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkeğin bir kadını bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliyi yakalamak için detaylı bir çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın Emrah Yılmaz (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI VE HAKİME SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK

Öte yandan saldırgan Emrah Yılmaz'ın "Silahla tehdit" suçundan tutuklanma talebinin gerekçesi ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayla görevlendirilen kadın savcı, tutuklama talebinin gerekçesinde çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Saldırının sadece Semanur Damgacı'ya değil tüm kadınlara yönelik olduğunu belirten Savcı Fatmagül Yörük, saldırganın neden tutuklanması gerektiğini şöyle bildirdi:

"Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."

Savcı Yörük, saldırganın müşteki kadınlara saldırıda kullandığı taktirde öldürücü olacağı kesin olan bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminde bulunmasının suçun vahamet derecesini artırdığını da belirtti.

Diğer yandan şüphelinin tutuklanması kararı sonrasında olayın savcısı ve hakimine sosyal medyadan destek yağdı.