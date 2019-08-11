Bebek ve çocuklar için bu ürünlere dikkat

Metropol İstanbul, 30 Ağustos’tan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Açılışı bir festival ile kutlayacak olan Metropol İstanbul, 30 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında konserler, dans gösterileri, dj partileri ve çocuklar gösteriler düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, açılışa özel gerçekleştirilecek çekiliş kampanyası ile tamamen elektrikle çalışan bir otomobil de AVM'nin ziyaretçilerinden birine hediye edilecek.

Metropol İstanbul'un, 2 Aralık tarihinden beri Dasdas Performans Merkezi, Dasdas Mutfak, Inogart, Kronotrop Coffee Bar & Roastery, Midpoint, Cold Stone, Serander Cafe, Komşufırın, The Ambargoes Cafe, Nokta Kırtasiye gibi markalarıyla açılış öncesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladığı bildirildi.