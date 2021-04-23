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İzmir'de çok acı olay! Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış

İzmir'de dün çok acı bir olay yaşandı. Kentin Konak ilçesinde 4 yaşındaki Bulut Gürgür, metruk bir evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Minik Bulut'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na gelen Minik Bulut’un akrabası, alevlerden saklanmak için küçük çocuğun kanepenin altına saklandığını söyledi

FELAKET! Son dakika: İzmir'de yaşayan minik Bulut yangında can verdi - Haberler
Metruk evde felaket!
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İHA

Yangın dün saat 16.30 sıralarında iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı.

İHA'nın haberine göre, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Bu esnada evde bulunduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür’ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür’ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KOLTUĞUN ALTINA SAKLANMIŞ

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Bulut Gürgür’ün akrabası Hamza Arslanalp, otopsi işlemleri ve minik Bulut’un cezaevinde bulunan babasının cenazeye katılması adına savcılığa dilekçe vermek için geldikleri adliyede açıklamada bulundu.

Arslanalp, "Mahalledeki ufak çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor, bizim çocuk da koltuğun altına saklanıyor ve orada can veriyor. İçeri girip çocuğa baktığımızda ölü vaziyette gördük. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama söndürülemedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda bizim canımız yandı, bizim çocuğumuz öldü, diyecek başka da hiçbir şey yok” diye konuştu.

Öte yandan Bulut Gürgür’ün babası Abbas Gürgür’ün, işlediği bir suçtan ötürü yaklaşık 4 yıldır önce eşi Nurcan Gürgür hamileyken cezaevine girdiği öğrenildi. Abbas Gürgür’ün oğlu Bulut’u cezaevi dışında hiç göremediği, 12 gün sonra cezaevinden tahliye olacağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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