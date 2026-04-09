Mevduat faizi hesaplama: En yüksek faiz oranını veren bankalar hangileri?
Mevduat faizlerinde yaşanan son yükseliş, birikimini bankada değerlendirmek isteyen yatırımcıların yeniden dikkatini çekti. Nisan 2026 itibarıyla bankaların faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemesiyle birlikte özellikle 32 günlük vadeli hesaplar öne çıkmaya başladı. Faiz oranlarının yüzde 45 seviyesini aşması, "1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?" sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. Bankadan bankaya değişen oranlar, yatırımcıların kazancını doğrudan etkilerken, en yüksek getiriyi sunan bankalar da merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikalarına yönelik beklentiler, mevduat faizlerinde dikkat çeken bir yükselişi beraberinde getirdi. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda cazibesini artıran vadeli hesaplar, yatırım araçları arasında en yüksek reel getiriyi sunarak öne çıktı. Faiz oranlarının yüzde 45’in üzerine çıkmasıyla birlikte, 1 milyon TL’nin 32 günlük net kazancı önemli ölçüde artarken, yatırımcılar en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı. İşte detaylar...
TÜİK YAYIMLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı yayımladı.
Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,08 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Amerikan Doları yüzde 1,14, euro yüzde 3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,87, külçe altın yüzde 5,01 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 0,79, Euro yüzde 3,03, DİBS yüzde 3,53, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,10 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ DE FAİZDE
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,20, DİBS yüzde 2,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,27 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,52 ve Amerikan Doları yüzde 7,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,98 ve DİBS yüzde 0,76 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 1,86, euro yüzde 2,64 ve Amerikan Doları yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BANKALARDA DURUM NE?
Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 36 ila yüzde 41, özel bankalarda ise yüzde 38 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.
1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?
Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar yaklaşık yüzde 43'e varan faiz oranlarıyla ortalama 25 bin TL ile 31 bin TL arasında net kazanç elde edebiliyor.