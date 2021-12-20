İkinci fragmanı yayınlandı

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Yapımcılığını Simarya Film / Mehran Boromoomandffomani'nin üstlendiği 'Mevlana / Mest-i Aşk'ı İranlı yönetmen Hassan Fathi'nin yönetti. Parsa Pirouzfar'ın 'Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Shahab Hosseini'nin ise 'Şems'i canlandırdığı filmde İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Hande Erçel ve Burak Tozkoparan da rol aldı. Filmin montaj ve post prodüksiyon çalışmalarını ise Dijital Sanatlar / Mustafa Uslu gerçekleştirdi.

'Mevlana / Mest-i Aşk', tarihin çok ötesinden beri, düşünceleri, öğretileri ve sözleriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin gönüllerinde taht kuran, aşkı en saf ve en evrensel boyutta anlatan, hoşgörü ve barışın sembolü, sadece İslam alemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi'nin hayat hikâyesi anlatılıyor.

'Mevlana/Mest-i Aşk'ta, İbrahim Çelikkol; devletine, milletine ve geleneklerine bağlı komutan 'İskender Bey', Hande Erçel'Kimya Hatun', Bensu Soral; 'Meryem', Selma Ergeç, 'Kerra Hatun', Boran Kuzum; 'Alaeddin'i ve Burak Tozkoparan 'Sultan Veled'i ise canlandırdı.