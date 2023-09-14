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        Haberler Gündem İnanç Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2023 Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu ve nasıl ibadet edilir?

        Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2023 Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

        2023 mevlid kandili için artık geri sayım başlamış durumda. Bu yılın son kandili ve aynı zamanda son dini günü olacak mevlid kandilinin hangi güne denk geldiği, kandilde nasıl ibadet edileceği ve oruç tutmanın farz olup olmadığına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, İslam dünyasının merakla beklediği mevlid kandili hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:00
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        İslam aleminde mevlid kandili için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşın hakkında şimdi aramalara başladığı mevlid kandiline ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, 2023 mevlid kandili tarihi, ibadetleri ve oruç tutulup tutulmayacağına dair detaylar...

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        2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili 2023 yılında 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

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        MEVLİD NE DEMEK?

        Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına ilişkin herhangi bir bilgi yer almasa da Allah rızası için oruç tutmanın bir sakıncası bulunmuyor.

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        MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELER?

        Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak kandil günü oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında ise tesbih namazı gösterilir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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