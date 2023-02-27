Müslüman alemi Ramazan ayı için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da yayımladığı dini takvime göre 2023 yılının kandillerinin günleri de belli oldu. Şaban ayına girilmesiyle birlikte İslam aleminin en çok araştırdığı konu hakkında merak edilen, "Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?" sorusunun yanıtı haberimizin devamında sizler için derlendi.