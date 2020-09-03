Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'in yeni adresi de belli oldu. Deneyimli futbolcu, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bir görüşme gerçekleştirdi ve büyük oranda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra 33 yaşındaki futbolcuyla temas kuran Hurma, Mevlüt'e şartlarını iletti. Golcü futbolcu, Süleyman Hurma'nın şartlarını kabul etti ve Karagümrük'e 'evet' dedi. Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'ün önümüzdeki günlerde bu transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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