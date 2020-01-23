Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-0 yenerek çeyrek finale kaldığı maçta; sarı-lacivertli formayla resmi maçlardaki ilk golünü atan Mevlüt Erdinç, Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon 8. resmi maçını oynayan Mevlüt, ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle:

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM"

"Kayserispor maçında attığım golle şeytanın bacağını kırdım. Bu statta Fenerbahçe taraftarlarının önünde gol atmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Benim için gol atmak çok önemliydi, çünkü oynadığım birkaç maçta şanssızdım pozisyona giriyor ama atamıyordum. Max Kruse’nin pasını iyi kontrol ettim, iyi bitirdim.

"GOL ATAMAYINCA İNSAN GÜVENİNİ DE KAYBEDİYOR"

Gol atamadığım süreçte mutsuzdum, çok zor bir süreçti benim için. 33 yaşındayım, kendime güvenen biriyim ama gol atamayınca insan güvenini de kaybediyor. Çalışkan biriyim, pes etmedim, çalışmaya devam ettim. Ersun hocamız da takım arkadaşlarım da bana bu süreçte büyük destek verdi. Ama çok zor bir süreçti.

"ARKADAŞLARIM BENİM KADAR SEVİNDİLER"

Kayserispor maçında attığım gol sonrası takım arkadaşlarım çok sevindiler, benim kadar sevindiler, taraftarlarımız da Ersun hocam da sevindi, ilk yarıda soyunma odasında attığım gol nedeniyle tebrik etti. Gol attığım için sevindim, ama golden sonra takım arkadaşlarımın beni tebrik etmesine daha çok sevindim. Bu inanılmaz duygu gerçekten. Bu daha fazla mutlu ediyor insanı gerçekten.

"UMARIM BU GOL BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLUR"

İnşallah bu maç benim için bir dönüm noktası olur. Ben çok çalışıyorum. Hocam da takım arkadaşlarım da niyetimi biliyor. İkinci yarıda önümüzde zorlu bir fikstür bizi bekliyor, ama 2020 yılına çok iyi başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe büyük sıkıntılar yaşıyor, ama bizim kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 2020’ye galibiyetlerle başladık, bu bizim için çok önemliydi.

"OYNADIĞIM SÜRECE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Oynadığım sürece gol atmak istiyorum. Bazen formda olamıyorum, sürekli oynamayınca sıkıntı oluyor, ama gerçekten çok çalışıyorum. Ersun hocam da her zaman arkamda oldu, her zaman bana destek verdi. Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 3 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Zorlu fikstür bizi bekliyor, ama biz buna hazırız. Kadromuzda çok önemli oyuncular var, çok iyi çalışıyoruz. Şampiyonluk hedefine odaklanmış durumdayız, takımdaki herkes konsantre bir şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Ersun hocamız da bizi çok iyi çalıştırıyor. Ligde küçük maç yok, her maç önemli, Zor bir fikstür bizi bekliyor ama 2020 yılına bu şekilde başlamamız çok önemliydi. Başakşehir ile içeride oynayacağız, taraftarlarımız bize güç veriyor, taraftarımız bizim en büyük avantajımız. Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz.

"TÜRKİYE’NİN EN İYİ FORVETİ BİZDE"

Fransa’da Almanya’da oynadım ama Vedat Muriç gerçekten kariyerimde gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İnanılmaz bir değer. Aman nazar değmesin. İnşallah böyle devam eder. Türkiye liginin en iyi forveti bizde."