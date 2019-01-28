Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da Iraklı Fuad A.H.'nin fidyecilerin tarafından nasıl kaçırıldığının ayrıntıları ortaya çıktı.



Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan aldığı yardımlarla geçimi sağladığını belirten Iraklı Fuad A.H., bir süre önce S.M.B. adlı kişi ile tanıştığını ve arkadaş olduğunu söyledi. Olaydan bir gün şehrin meydanında buluştuklarını ve yanlarına yaklaşın iki kişiden birinin sol karın boşluğuna bir şey dayadığını belirterek, yürümesi talimatı verdiğini ve Boztepe dolmuşuna binerek bir eve geldiklerini söyledi.



‘BANKADA PARAM VAR' DEDİM



Evde kendisine S.M.S.'nin ve H.Ö.'nün bıçak çektiğini belirten Fuad A.H., "Benden 200 bin TL istediler. Aksi takdirde beni öldüreceklerini söylediler. H.Ö., parayı bulamayacağımı söylediğimde, bana tokat attı. Üzerimdeki 600 TL'yi ise E.B. aldı. Korktum ve bankada param olduğunu söyledim. Günlük 50 bin TL çekebileceğimi anlattım. Bu sırada arkadaşım Abbas'ı aradım ama korktuğum için ona söyleyemedim. Beni evde küçük bir odaya kapattılar. Geceyi orada geçirdim" dedi.



"ANNEMİN MEZARINDA YALVARIP ELLERİNİ AYAKLARINI ÖPTÜM"



Uyandığında H.Ö.'nin kendisine bir sürprizi olduğunu söylediğini anlatan Fuad A.H., "Beni annemin mezarına götürdü. Burada H.'ye yalvardım. Ellerini ayaklarını öptüm. Paramın olmadığını söyledim. Beni dinlemedi. Tekrar eve döndüm. Abbas'ı aradım. Kaçırıldığımı ve fidyecilerin 40 bin dolar istediklerini söyledim. Parayı vermezsem bana iftira atıp polise vereceklerini anlattım. Bir gün sonra adresi tarif ettim, polisler beni kurtardı" ifadelerini kullandı.



ÜÇ ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI REDDETTİ



Suçlamaları reddeden şüpheliler ise Fuad A.H.'nin S.M.S.'ye yönelik ahlaksız teklifte bulunduğu ileri sürerek, "Eve geldi. Para verebileceğini söyledi. Bunun üzerine aralarında anlaşma yapıldı. Biz kimseye bıçak çekmedik, alıkoymadık" dediler. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, üç şüpheli hakkında, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma' suçlarından dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin her biri hakkında 14 yıldan 29 yıla kadar hapis talep edildi. Olaya karışan yaşı küçük şüpheli S.M.B hakkındaki soruşturma sürüyor.