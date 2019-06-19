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Mezuniyetten bir gün önce akılalmaz ölüm! Elektrik direğine yaslandı...

AA

İzmir'in Urla ilçesinde konservatuvar öğrencisi Mert Motör, mezuniyetinden bir gün önce akılalmaz bir şekilde hayata veda etti. Bir sitede elektrik direğine yaslandığı sırada akıma kapılarak ağır yaralanan Motör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, dün akşam Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynayan Mert Motör (25),dinlenmek için elektrik direğine yaslandı. Bu sırada akıma kapılan Motör, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motör'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada, DEÜ Devlet Konservatuvarı'nda bu akşam yapılacak mezuniyet töreninin Motör'ün ölümü nedeniyle ertelenebileceği öğrenildi.

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