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MHK'den dikkat çeken iki atama: Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus...

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklanırken MHK'nin yaptığı iki atama dikkat çekti. Halil Umut Meler üst üste iki fikstürde Beşiktaş'ın maçına verilirken Fırat Aydınus da 2018'den sonra ilk kez bir Galatasaray mücadelesinde görevlendirildi. Sergen Yalçın'ın Meler'le ilgili "Onu Beşiktaş maçlarında istemiyoruz" sözleri de gündeme geldi

MHK'den dikkat çeken iki atama: Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus...

Süper Lig'in 32. haftasının hakemleri açıklanırken iki hakem ataması dikkat çekti. MHK, 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Hatayspor - Galatasaray maçının orta hakemi olarak Fırat Aydınus'u atarken 4 Nisan Pazar günü oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Bu iki atama gündeme oturdu!

SERGEN YALÇIN "İSTEMİYORUZ" DEMİŞTİ!

31. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçının da orta hakemi olan Halil Umut Meler, üst üste ikinci kez bir Beşiktaş maçı yönetecek. Süper Lig'de pek görülmeyen bu atama, akıllara Sergen Yalçın'ın Halil Umut Meler'le ilgili sözlerini getirdi. Derbi sonrasındaki basın toplantısında açıklamalar yapan Yalçın, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AYDINUS 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA

MHK'nin dikkat çeken diğer bir ataması ise Hatayspor-Galatasaray mücadelesinde oldu. Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez bir Galatasaray maçına verildi. Aydınus 2 yıl 5 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı kulübün mücadelesini yönetecek. 2-2'lik eşitlikle biten derbinin sonlarında üç kırmızı kart çıkmıştı. Terim maçın ardından Aydınus'a tepki göstermiş ve "Oyunu Fırat'a (Aydınus) kadar ve Fırat'tan sonra diye ikiye ayırabiliriz. Harika oynayan bir Galatasaray vardı. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O devamlı maçın önüne geçmek ister. Maçın iyi ve centilmence devam etmesi büyük ihtimalle hoşuna gitmemiştir." demişti.

32. HAFTANIN HAKEMLERİ

Öte yandan Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri şöyle:

3 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar

13.30 Erzurumspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Ankaragücü - Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler

5 Nisan Pazartesi

19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır

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