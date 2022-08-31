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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Süper Lig'de bu hafta tartışma yaratan pozisyonları değerlendirdi

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  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Süper Lig'de hakem kararlarının MHK yetkilileri tarafından televizyonda değerlendirilmesi kararı hayata geçti.
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Yayıncı kuruluşta yayınlanan programda Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas haftanın tartışılan kararlarını değerlendirdi.
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    KONYASPOR - FENERBAHÇE

    ENNER VALENCIA'NIN KIRMIZI KARTI

    Hugh Dallas: Stadyumların her yerinde artık kameralar var. VAR bu tür pozisyonları birçok açıdan süzebilecek, kaçırmayacaktır. 
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Hakem burada son derece iyi yaptı pozisyonu yakalayarak ama yakalayamasa da VAR hızlı bir şekilde hakemi uyarıcaktı. Hakem ardından kırmızı kart gösterecekti. Herkes izliyor, oyunculara bir daha böyle davranmamalarını tavsiye ederim.

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Murat Ilgaz: Burada hakem hisleriyle bir şeyler olabileceğini gördü. İyi hakemlerin özelliklerinden biridir. Olay olduktan sonra müdahale değil olabilecekleri önceden görme ve tedbir almadır. 

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Burada hakemin önceden tedbir alma söz konusu değildi ama olabilecekleri hissetti ve kendisi bu kararı verdi. Bu maçta 17 kamera vardı. Bu gözden kaçan bir olay olsa da mutlaka VAR tespit edecekti.

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    ADİL DEMİRBAĞ'IN KIRMIZI KARTI

    Murat Ilgaz, Konyasporlu Adil Demirbağ'ın ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti. Hugh Dallas, hakemleri sık sık uyararak ucuz sarı kart göstermemelerini istediklerini söyledi.
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    TRABZONSPOR-GALATASARAY

    3. DAKİKADA SEFEROVIC'İN PENALTI BEKLENTİSİ

    Murat Ilgaz: Çok kısa mesafeden, beklenmeyen bir top. Üstelik rakibin vücuduna da önce temas ediyor, daha sonra eline geliyor. Devam kararı doğru. 
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Fakat, elle oynamalarda VAR hakemleri dondurulmuş gelen resme bakmazlar. Eğer ilgili resmi dondurarak bakarsak, mutlaka ele temasını abartılı şekilde görürüz. O yüzden talimatımız elle oynamalarda sadece temas olup olmadığına bakın ondan sonrasını normal şekilde oynatın.

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Hugh Dallas: Galatasaray’ın 5 nuramalı oyuncusundan top geliyor ve Trabzonsporlu oyuncunun koluna çarpıyor penaltı verilse ağır bir karar olurdu. Hakem çok doğru bir karar verdi.

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    YUNUS AKGÜN'ÜN EREN ELMALI'YA MÜDAHALESİ

    Hugh Dallas: Canlı olarak izleyince bir şey göremedik ama süper slow motion olarak baktığınızda formayı çektiğinizde görüyoruz. Ali Palabıyık, deneyimli bir hakem ve bu tür pozisyonlarda asla sarı kart vereceğini düşünmüyorum. 
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    Trabzonsporlu oyuncu formasının çekildiğini hissetti ve durdu ama bu Galatasaraylı oyuncunun sarı kart görmesini gerektirmez. Trabzonsporlu oyuncu devam edebilirdi. Hakemlere öğretmeye çalıştığımız şu, sarı kartların azaltılmasını istiyoruz ve ikinci sarı kartın çok açık olması gerekiyor, bence bu pozisyon ikinci sarı kartı hak eden bir pozisyon değil.

     
  • MHK kritik pozisyonları değerlendirdi

    BOEY'İN ELİNE ÇARPAN TOP

    Hugh Dallas: Tabii ki bu tür pozisyonlar top ele geldiği için oyuncuların itiraz etmesi normal ama hakem iyi bir pozisyonda. Elleri oyuncun bu tür pozisyonda normal konumda. Kasıtlı bir hareket yok. Kesinlikle penaltı değil, hakem için yine doğru bir karar.

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