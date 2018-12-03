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MHP'de 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, partinin, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu'nun değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi. İşte MHP belediye başkan adayları 2019