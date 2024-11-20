MHP'de 3 vekilin istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'de istifası istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milletvekilinin istifasının istendiğini bildirdi. Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" dedi.

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2024 İstifası istenen 3 isim de sosyal medya paylaşımlarında benzer ifadeler kullanarak "Liderimizin ve partimizin emrindeyiz" vurgusu yaptı. BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL: VERİLEN KARAR BAŞIMIZSIN ÜZERİNEDİR Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir.