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        Haberler Gündem MHP'de 3 vekilin istifası istendi

        MHP'de 3 vekilin istifası istendi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 19:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:31
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        MHP'de 3 vekilin istifası istendi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'de istifası istenen 3 milletvekilinin istifa ettiğini açıkladı.

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milletvekilinin istifasının istendiğini bildirdi. Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" dedi.

        İstifası istenen 3 isim de sosyal medya paylaşımlarında benzer ifadeler kullanarak "Liderimizin ve partimizin emrindeyiz" vurgusu yaptı.

        BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL: VERİLEN KARAR BAŞIMIZSIN ÜZERİNEDİR

        Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir.

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        ISPARTA MİLLETVEKİLİ HASAN BASRİ SÖNMEZ: LİDERİMİZİN YANINDAN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ

        Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.

        KİLİS MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR: SON NEFESİMİZE KADAR EMRİNDEYİZ

        Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz.

        GEREKÇELERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

        İstifaların gerekçelerine ilişkin bir açıklama yapılmazken İsmail Akgül’ün adı Sinan Ateş davasında gündeme gelmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürmüştü.

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