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MHP'den teşkilatlara "provokasyon" uyarısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yerel seçim öncesinde tüm teşkilatlara, "Provokasyonlara karşı uyanık olun. İP'in içindeki FETÖ unsurlarına dikkat edin" uyarısı yaptı. Yalçın'ın tüm il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği uyarı yazısında, "Mağdur edebiyatı yapmalarına zemin hazırlamayın. İP'in istediği MHP mensupları ve ülkücü gençlerin taşkınlarda bulunmasıdır. İş yerlerinde, halkın arasında ve umumi bir yerde taşkınlık yapılmasına mani olunmalı. Genel Başkanımızın beyanları dikkate alınarak istikamet belirlenmelidir. Mensuplarımızı kışkırtmak isteyenler dikkatle takip edilmeli ve genel merkezle irtibata geçilmelidir. İrtibata geçilmeden herhangi bir tasarrufta bulunulmamalıdır" denildi

18.10.2018 - 11:35 | Güncelleme: AA

MHP, yerel seçimler öncesinde tüm teşkilatlarına, "Provokasyonlara karşı uyanık olun. İP'in içindeki FETÖ unsurlarına dikkat edin." uyarısında bulundu.

MHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın imzasıyla, Türkiye'deki tüm il ve ilçe teşkilatlarına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yaşananların ardından, "İP sözcülerinin maksatlı tahriklerini sürdürmeleri üzerine" başlıklı bir dizi uyarının yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, MHP mensuplarını ve ülkücüleri kışkırtmak isteyenlerin tespit edilerek, Genel Merkeze bildirilmesi ve kişisel karşılık verilmemesi gibi uyarılar öne çıktı.

İYİ Parti sözcülerinin tahriklerinin, seçmen ve MHP mensupları nezdinde bir gerginlik ve çatışma havasına döndürülmemesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen yazıda, "24 Haziran'dan sonra gözle görülür şekilde çözülme sürecine giren ve düştüğü açmazdan çıkmanın yolunu MHP karşıtlığında arayan İP'lilerin çıkışları ciddiye alınmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti'lilerin, MHP mensupları ve ülkücü gençlerin tahriklere kapılarak taşkınlıklarda bulunmasını istediklerinin ileri sürüldüğü yazıda, şu uyarılar yer aldı:

"Kendilerini saldırıya uğramış gibi göstererek mazlum ve mağdur edebiyatı yapmalarına zemin hazırlanmamalıdır. 'Gelin ulan.' diye evinin penceresinden insanlara bağırıp onları kışkırtan meczup bir kafanın seviyesine inilmemelidir. İP sözcülerinden gelen açıklamalara yönelik tepkilerin eyleme dönüştürülmesi, onların ekmeğine yağ sürecektir. Bu bahaneyle sokaklarda, iş yerlerinde, halkın arasında veya herhangi umumi bir yerde taşkınlık yapılmasına, gerginlik yaratılmasına mani olunmalıdır. İP'in, politikanın dinamiklerine, Türk demokrasi geleneklerine aykırı, suni bir parti olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yapay ve kurgu ürünü olan bir partinin uzun ömürlü olmayacağı, hayatiyetini suni teneffüsle uzun süre devam ettiremeyeceği aşikardır. Yapılacak herhangi bir izinsiz ve ölçüsüz eylem, dağılma sürecine giren bu yapay oluşum için besin kaynağı, hayat öpücüğü olacaktır. Bu itibarla il ve ilçe teşkilatlarımız, Genel Merkezimiz'in bilgisi ve talimatları dışında tansiyonu yükseltecek, siyasi atmosferi ısıtacak hareketlerden kaçınmalıdır."

"KİŞİSEL VEYA TOPLU EYLEMLEMLERDE BULUNULMAMALI"

İYİ Parti'lilerin, "küstahça, seviyesizce" yaptığı açıklamaların MHP Genel Merkezi tarafından yakından takip edildiği, İYİ Parti'nin şaşkın ve bir o kadar da kışkırtıcı adımları karşısında gereken cevabın misliyle verildiğini vurgulanan yazıda, "Yerel seçimler yaklaşırken Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin beyanları dikkatle değerlendirilerek, bu doğrultuda istikamet belirlenmeli, kendi başına karar verilip kişisel veya toplu eylemde bulunulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Seçim propagandası ve kampanya çalışmaları sırasında, toplumsal barış ve kardeşliğin korunmasına, fikir ve siyaset tartışmalarının yapıcı, pozitif ve seviyeli bir şekilde sürdürülmesine özen gösterilmesi istenen yazıda, teşkilat çalışmaları ve kampanya faaliyetlerinin, yasaların ve parti İç tüzüğünün gerekleri ve partinin gelenekleri çerçevesinde, MHP mensubiyetine yaraşır, ülkücü camiaya yakışır bir vakar ve olgunluk içinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

"KIŞKIRTMAK İSTEYEN KİMSE VE ÇEVRELER TAKİP VE NOT EDİLMELİ"

Yazıdaki diğer uyarılar da şu şekilde sıralandı:

"Gerek parti teşkilatlarımızda görevli arkadaşlarımızı, gerekse MHP'ye gönül vermiş insanları kışkırtmak isteyen kimse ve çevreler dikkatle takip ve not edilmeli, Genel Merkezimiz'le irtibata geçilmeden bunlar hakkında herhangi bir tasarrufta bulunulmamalıdır. Özellikle İP'te örgütlenip yuvalanmış bulunan ve bilinçli olarak MHP düşmanlığını körükleyen FETÖ'cü unsurlara dikkat edilmeli, bunların eylem ve hareketlerine cevap vermek yerine, Genel Merkezimiz derhal bilgilendirilmelidir."

"YOLUN SONUNA GELDİĞİNİN İŞARETİ OLMUŞTUR"

Yazıda ayrıca, kamuoyu araştırmalarından edinilen bilgiye göre, Ankara başta olmak üzere, İYİ Parti'nin oylarında ciddi bir erime ve küçülmenin söz konusu olduğu belirtilerek, "Bu tablo, İP'in başındaki hanımın ve öteki sözcülerin neden MHP ve onun saygın lideri hakkında edepsiz ve Türk ahlakına aykırı açıklamalar yaparak provokasyonlara yeltendiklerini açıklamaktadır. İP sözcülerinin, bir müddettir büyük ciddiyetle devam ettirilen terörle mücadeleyi küçümsedikleri ve partimizin bu husustaki kararlı, tavizsiz tutumunu bildikleri halde, şehitlerimizi istismar ederek MHP'yi karalamaya çalışmaları da bu partinin nasıl bir çıkmaz sokağa girdiğinin, nasıl yolun sonuna geldiğinin işareti olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhur İttifakı'nın devamı halinde yerel seçimlerde de mutlak başarı kazanılacağının yer aldığı yazıda, İYİ Parti'nin içinde yer alamadığı gündemi değiştirmek ve kaçınılmaz dağılma sürecini yavaşlatmak için çareyi MHP karşıtlığı üzerinden gerginlik yaratma çabasında bulduğu ifade edildi.

Yazıda, bu partinin sözcüleri tarafından yapılan "tahrik edici ve üslup fukarası" açıklamaların MHP karşıtlığından nemalanma derdine düştüğünün göstergesi olduğu belirtildi.

 

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