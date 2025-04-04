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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor | Son dakika haberleri

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün mesaisine başlayacağı bildirildi. Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 01:58 Güncelleme: 04.04.2025 - 01:59
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        MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
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        MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün saat 13.00'te Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

        İHA'nın haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başlayacağı bildirildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dejenerasyon bulguları nedeniyle kalp kapakçığı değiştirilmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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