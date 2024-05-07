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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

        CHP Lideri Özgür Özel MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı yorumu aktardı

        Giriş: 07.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:44
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        Bahçeli'den Kılıçdaroğlu yorumu
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        CHP Lideri Özgür Özel MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.Görüşmede Bahçeli Özel döneminde partide bir hareket başladığını belirterek “Şimdi bir hareket var, bu hareket başlatana yarayacaktır” dediği öğrenildi.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli’den görüşmeden bir gün önce randevu talep edildi. Bahçeli de bu talebi hemen onayladı. Bahçeli’nin TBMM’deki makam odasında gerçekleşen görüşme baş başa yaklaşık 45 dakika sürdü.

        BAHÇELİ’DEN KILIÇDAROĞLU YORUMU

        Görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel ile görüşmesiyle ilgili “Kemal Bey benim sınıf arkadaşım, kendisini severim. Ama yıllarca pek hareketli olmayan politika yürüttü. Şimdi bir hareket var, bu hareket başlatana yarayacaktır’ gibi böyle övücü bazı ifadeler söylemiş” bilgisini verdi.

        ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

        Özgür Özel’in ziyaretleri devam edecek. Özel’in gelecek hafta yeni seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya gelmesi, ardından DEM Parti’ye bir iade-i ziyaret yapması bekleniyor.

        YENİ ANAYASA KONUŞULMADI

        Görüşmede yeni anayasa konusunu gündeme gelmediği kaydedildi.

        İMAMOĞLU’NDAN ADAYLIK YORUMU

        Günaydın, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın sözleri ile başlayan adaylık tartışmasının MYK toplantısında da gündeme geldiğini kaydetti. Buda göre CHP Lideri çıkışı doğru bulmadığını söyledi.

        Konunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı bir telefon konuşmasında da gündeme geldiğini belirten Günaydın, İmamoğlu’nun “Büyütülecek bir şey yok, bazen böyle şeyler oluyor” dediğini aktardı.

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