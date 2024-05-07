MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

CHP Lideri Özgür Özel MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.Görüşmede Bahçeli Özel döneminde partide bir hareket başladığını belirterek “Şimdi bir hareket var, bu hareket başlatana yarayacaktır” dediği öğrenildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli’den görüşmeden bir gün önce randevu talep edildi. Bahçeli de bu talebi hemen onayladı. Bahçeli’nin TBMM’deki makam odasında gerçekleşen görüşme baş başa yaklaşık 45 dakika sürdü.

BAHÇELİ’DEN KILIÇDAROĞLU YORUMU

Görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel ile görüşmesiyle ilgili “Kemal Bey benim sınıf arkadaşım, kendisini severim. Ama yıllarca pek hareketli olmayan politika yürüttü. Şimdi bir hareket var, bu hareket başlatana yarayacaktır’ gibi böyle övücü bazı ifadeler söylemiş” bilgisini verdi.