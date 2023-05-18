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MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu, adaylığını sorgulayanları tehdit etmeyi seçti

MHP'li Semih Yalçın, "Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir" dedi

MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu, adaylığını sorgulayanları tehdit etmeyi seçti
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DHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kılıçdaroğlu, hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yazılı açıklama yaparak, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yalçın, "Objektif bakış açısıyla tahlil edildiğinde görülecektir ki siyasi hayatımızda şaşmaz bir hakikat tekrar tecelli etmiştir. Türkiye'de siyaseti dizayn eden yegane güç odağı; Türk milletidir, milli iradedir. Aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta istikrara oy vermiştir. Doğruluğa oy vermiştir. Kaosu, karmaşayı, belirsizliği değil; huzur, güvenlik ve esenliği seçmiştir. Kavgayı değil, barış ve kardeşliği tercih etmiştir. Mevcut sorunlara rağmen, 'yaparsa Cumhur İttifakı yapar' cümlesinde anlamını bulan akılcı temayülü satın almıştır. Cumhur İttifakı'na 'pekiyi' notu vermiş, yola devam mesajı vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'münasiptir' demiştir. Zillet ittifakına kırık not vermiş, kulağını çekmiştir" ifadelerini kullandı.

"YALAN VE İFTİRAYI, İNKAR TAKİP ETTİ"

MHP'nin bazı bölgelerde oylarını arttırarak, TBMM'de güçlü bir grup kurma imkanı elde ettiğine değinen Yalçın, "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayette MHP'ye oy vererek inanç ve itimadını izhar eden, partimize güç katan üç hilale sevdalı milyonlara sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. CHP'ye yıllardır seçim kaybettiren malum o kafa, 14 Mayıs akşamı sandık sonuçları gelirken bile 'terk etmedi sevdam beni' dizesine nazire yapılırcasına utanç verici marifetlerini sergilemiştir. O akşam 'kazandık', 'öndeyiz' gibi yalan ifadelerle hem kamuoyu hem de zillet ittifakına oy veren kalabalıklar aldatılmaya devam edilmiştir. Uğrayacakları hezimeti gören CHP'liler tarafından bahaneler oluşturulmaya, uydurma gerekçeler bina edilmeye çalışılmıştır. Yalan ve iftira siyasetini, inkar politikası takip etmiştir. Daha 14 Mayıs akşamının ilk saatlerinden itibaren zillet ittifakının kaybedeceği belli olmaya başlamıştır" dedi.

"ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA ÖZÜNDEN KOPARILDI"

Yalçın, halka tepeden bakan, küçümseyen, dayatmacı aydın tipini yansıtan zihniyetin CHP'yi hiç terk etmediğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Jakobenizm, 1940'lı yıllardan itibaren CHP'nin topluma bakışının, iktidarda sergilediği icraatın ve muhalefette takip ettiği dışlayıcı, aşağılayıcı, hor görücü, seçkinci politikaların temel unsuru haline gelmiştir. Birinci TBMM'den itibaren halkçılığı ve milliyetçiliği temel alan siyasi yönetim anlayışını hayata geçiren CHP, Atatürk'ün ölümünden sonra adım adım özünden koparılmıştır. Bunun içindir ki Türk seçmeni 14 Mayıs'ta, 'ey CHP biz senin ciğerini biliriz, sana güvenmeyiz' mesajı vermiştir. 14 Mayıs'ta hakaret, iftira, pişkinlik, nefret suçu kaybetmiş; doğruluk, tutarlılık, hakikate iman, Allah'a bel bağlama kazanmıştır. 14 Mayıs akşamı kurulan komedi sahnesi, CHP adına utanç verici bir ibret tiyatrosudur. CHP Genel Başkanı ve zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise sahte sevecen, sözde hoşgörülü ve yalandan helalleşmiş aday formundan hızla sıyrılarak, gerçek ve sinsi yüzünü gösteren bir video yayınlamıştır. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu, hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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