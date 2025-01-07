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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: Devir değişti, zincir kırıldı | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Devir değişti, zincir kırıldı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terör musibeti bitecek kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak" diyen Bahçeli, "Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur. Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:44
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        "Devir değişti, zincir kırıldı"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

        "TERÖR BİTECEK KARDEŞLİK BİLENECEK"

        Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur. Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlara da aldırış etmiyoruz. Terör musibeti bitecek kardeşlik bilenecek Türk milleti rahat bir nefes alacak.

        HATİMOĞULLARI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ

        Eller birleşecek kem gözler def edilecek. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacaktır. Her yerin Gazze olacağını tehditvari üslup ile iddia edenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağını ima ediyorlarsa o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eş zamanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacaklarını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır.

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        "ŞİMDİ VAKİT SURİYE'NİN AYAĞA KALKMA VAKTİDİR"

        Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir. Kavgayla gideceğimiz bir yer yoktur. El ele verip zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak ufuk çizgisini görme ihtimalimiz gerçeğe döner. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine de destek verilmelidir. Suriye'de terör örgütü PKK'ya da yer yoktur.

        "DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ KAÇINILMAZ DURUMDADIR"

        Ne vatanımızdan fedakarlık ederiz ne milletimizden vazgeçeriz. Biz Türkiye'yiz birlikte çok güçlüyüz. Sağlıklı ve ayakları yere basan, kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz durumdadır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini inşa neredeyse imkansızdır.

        "HATIRASIYLA HERKESE YETECEK"

        Özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek.

        Biz Türk milletinin yanındayız. Bu vatandan, bayraktan ödün vermeyeceğiz. Türkiye komşu coğrafyalarla nerede kanayan bir yara varsa orada bulunmalıdır. Tehditleri kaynağından yok etmelidir. "

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