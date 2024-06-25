MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Grup Başkanvekilliği kürsünden oturarak hitap eden Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"1 Temmuz 2024 tarihinden sonra Meclis tatile girene kadar değerli milletvekillerimiz komisyon ve genel kurul çalışmalarını icra edecekler. Geri kalan vakitlerini de seçim bölgelerinde geçirecekler. Milletimizin fikrine önem veriyoruz. Yorulmadık, yenilmeyeceğiz, durmayacağız. Önce ülkem ve milletim diyeceğiz.

"YANGIN BAHANESİYLE NEFRET SAÇAN TÜRKİYE DÜŞMANIDIR"

Anız yangınını fırsat bilip bin yıllık kardeşliğimizi ateş altına almak isteyen provokatörler bellidir. Yangın bahanesiyle nefret saçan Türkiye düşmanıdır.

REKLAM Dünya savaşı riski telaffuz ediliyor. Jeopolitik hesaplaşmalar arttı. Türkiye milli güç unsurlarını teyakkuzda tutmak durumundadır. Türkiye'nin orta yerinde bulunduğu geniş coğrafyalarda fırtınalar kopmaktadır. Irak ve Suriye üzerinde kumar oynanmaktadır. "SÜLEYMANİYE PKK ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR" Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üstüne dönüştürülmek istenmektedir. İran'ın PKK'ya drone yardımı yapması kaygı vericidir. Doğu Avrupa ülkeleri huzursuz ve sancılıdır. Putin bu kez Kuzey Kore'ye gitmiş ve iki ülke arasında silah anlaşmalarını onaylamıştır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın barışla sonuçlanması için yapılan çağrılar sonuçsuz kalmıştır.

"PATRİKHANE TÜRKİYE'YE BAĞLIDIR" İsviçre’nin evsahipliğinde 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen Ukrayna Barış Zirvesi’nde deyim yerindeyse dağ fare doğurmuş, şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır. Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesini tertip etmek hangi akla hizmettir? Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir? Bir diğer kabul edilemez husus da Fener Rum Patriği’nin sözde 'Konstantinopolis Ekümenik Patriği' sıfatıyla zirveye davet edilmesi ve hazırlanmış sonuç bildirgesine imza attırılmasıdır. Ukrayna Barış Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hukuku, Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü bellidir.

Patrikhane, sadece Ortodoks Rum azınlığın dini ihtiyaçlarını yerine getirmesi için Türkiye topraklarında kalmasına izin verilen ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı olan bir kurumdur. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. Patrikhane Türkiye'ye bağlıdır. Ekümeniklik unvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur. İstanbul'un ikinci Vatikan'a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. "CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM EDECEKTİR" Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kafamız milletin gündemiyle meşgul. Bizi çekmek istedikleri bataklıkları reddediyoruz.

CHP hastalıklı bir bünyedir. Özgür Özel'e verilen ev ödevinde MHP ile uğraşma vardır. Cumhur İttifakı'na karşı olmadık metotları devreye sokuyor. Türkiye ittifakına davet etmesi akıl tutulmasıdır. MHP düşmanlığını geçim kapısı olarak görüyorlar. SİNAN ATEŞ DAVASI 1 Temmuz'da başlayacak davayla ilgili tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyorlar. Hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını gayet iyi biliyoruz. Bizden taviz istendiğini görmediğimiz mi sanılıyor. MHP ile aşık atılamaz, boy ölçüşmeye kimse cüret edemez. 1 Temmuz'da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Kimse ne belge varsa mahkemeye versin. Davamızı çapulcuların keyfine göre yargılatamayız. Davamızı sanık olarak afişe edenin alnını karışlarız.