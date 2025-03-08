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        Haberler Gündem Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:11
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        MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı
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        MHP'nin sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı. Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.

        Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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