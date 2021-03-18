Milliyetçi Hareket Partisi MHP 13. Kurultayı siyaset gündeminin ilk sırlarında yer alıyor. Kurultayla birlikte yeni MYK üyeleri de merak edilip araştırılıyor. Peki, MHP yeni MYK üyeleri kimdir? MHP yeni MYK 13. Kurultay'ın ardından belli olacak.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda, yaklaşık 1200 delege oy kullanıyor.

Kurultaya seyirci kabul edilmedi. Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanıldı. Yoklama ve açılışın ardından Divan Başkanlığı seçimiyle çalışmalarına başlayan kurultayda, MHP Genel Başkanı Bahçeli açılış konuşması yaptı. Ardından seçime geçildi.