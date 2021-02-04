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MHRS randevu nasıl alınır? MHRS randevu alma ekranı

Devlet hastanelerinde muayene olabilmek için internet üzerinden ya da telefon aracılığı ile randevu alınabiliyor. Peki MHRS randevu nasıl alınır? İşte MHRS randevu alma ekranı...

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS randevu alma ekranı

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ilk önce üye olmak gerekiyor. Haberimizde yer alan linkten MHRS randevu alma ekranına erişebilirsiniz. Ayrıca MHRS randevu alma ekranına e-Devlet üzerinden erişmek de mümkün. İşte MHRS randevu alma ekranı...

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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