Michael Douglas eşi Catherine Zeta Jones'la 25'inci evlilik yıl dönümünü kutladı

Michael Douglas, 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutlarken, eşi Catherine-Zeta Jones ile birlikte çekilmiş nostaljik bir fotoğraf paylaştı.

Çift, 2000'de evlendiğinde, aralarındaki 25 yıllık yaş farkı nedeniyle pek de uyumlu bir çift gibi görünmüyor, kısa sürede ayrılacakları konuşuluyordu. Ancak yıllar sonra bile, 81 yaşındaki Michael Douglas, 56 yaşındaki eşine sevgi dolu mesajıyla evliliklerinin hâlâ güçlü bir şekilde devam ettiğini kanıtladı.

Michael Douglas, bulunduğu paylaşıma; "25'inci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun sevgilim Catherine. Kim bilebilirdi ki? Sevgilerimle" diye yazdı. Fotoğrafta çift, birlikte olmaya başladıkları 1999'da komedi filmi 'The Muse'un galasında görülüyor.

Michael Douglas'ın paylaştığı nostaljik fotoğraf

Çiftin; 25 yaşında Dylan adında oğulları ve 22 yaşında Carys adında kızları var. Catherine Zeta Jones, bir süre önce The Sun'a verdiği röportajda; "25 yıldır evliyiz, kutlanması gereken bir şey. Ve bize bunun asla sürmeyeceğini söylediler" demişti.

Catherine-Zeta Jones daha önce, eşinin dil kanseriyle mücadelesi ve bipolar bozukluk teşhisinin ardından 2013'te kısa bir süreliğine ayrıldıktan sonra evliliğinin iniş çıkışlarını anlatmıştı. Çift, 2014'te barışmıştı.