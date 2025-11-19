Habertürk
        Michael Douglas eşi Catherine Zeta Jones'la 25'inci evlilik yıl dönümünü kutladı

        Michael Douglas eşi Catherine Zeta Jones'la 25'inci evlilik yıl dönümünü kutladı

        Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile başlarda uzun sürmeyeceği tahmin edilen evliliğinin 25'inci yılını kutladı: Kim bilebilirdi ki?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:02
        "Sürmez" dediler 25 yıl oldu
        Michael Douglas, 25'inci evlilik yıl dönümlerini kutlarken, eşi Catherine-Zeta Jones ile birlikte çekilmiş nostaljik bir fotoğraf paylaştı.

        Çift, 2000'de evlendiğinde, aralarındaki 25 yıllık yaş farkı nedeniyle pek de uyumlu bir çift gibi görünmüyor, kısa sürede ayrılacakları konuşuluyordu. Ancak yıllar sonra bile, 81 yaşındaki Michael Douglas, 56 yaşındaki eşine sevgi dolu mesajıyla evliliklerinin hâlâ güçlü bir şekilde devam ettiğini kanıtladı.

        Michael Douglas, bulunduğu paylaşıma; "25'inci evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun sevgilim Catherine. Kim bilebilirdi ki? Sevgilerimle" diye yazdı. Fotoğrafta çift, birlikte olmaya başladıkları 1999'da komedi filmi 'The Muse'un galasında görülüyor.

        Michael Douglas'ın paylaştığı nostaljik fotoğraf
        Michael Douglas'ın paylaştığı nostaljik fotoğraf

        Çiftin; 25 yaşında Dylan adında oğulları ve 22 yaşında Carys adında kızları var. Catherine Zeta Jones, bir süre önce The Sun'a verdiği röportajda; "25 yıldır evliyiz, kutlanması gereken bir şey. Ve bize bunun asla sürmeyeceğini söylediler" demişti.

        Catherine-Zeta Jones daha önce, eşinin dil kanseriyle mücadelesi ve bipolar bozukluk teşhisinin ardından 2013'te kısa bir süreliğine ayrıldıktan sonra evliliğinin iniş çıkışlarını anlatmıştı. Çift, 2014'te barışmıştı.

        2023'te The Telegraph'a konuşan Jones; "Aynı kişiyle yaşayıp her gün onunla uyanıyorsanız iniş çıkışlar yaşamamak imkânsız. Neredeyse 25 yıldır Mike ile uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama gerçekten düşündüğünüzde çılgınca bir şey" demişti.

        #Michael Douglas
        #Catherine Zeta Jones
        #evlilik
