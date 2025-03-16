Michelle Obama ile Barack Obama, ilişkileri hakkında çıkan dedikodularla başa çıkmanın bir yolunu bulmuş görünüyor. ABD'nin 61 yaşındaki eski First Lady'si Michelle Obama, katıldığı bir podcast yayınında, kendisinin ve 60 yaşındaki eşi Barack Obama'nın "olumsuz enerjiyi nasıl aştıklarını" anlattı.

"İnsanlar bana ve Barack'a her zaman, sadece Beyaz Saray'da olduğumuz 8 yıl boyunca değil, sonrasında da nasıl umutlu kaldığımızı soruyorlar?" diyen Michelle Obama, "Çok fazla olumsuz enerji bize doğru dönüyordu. Çok fazla söylenti, çok fazla dedikodu vardı. Ancak tüm bunlara rağmen aklımızı başımızda tutan şey, sosyal medyada yaşayamayacağınızdır. Bunu kızlarımıza da aşılamaya çalıştık" ifadesini kullandı. Eski First Lady, sosyal medyada yorum bölümüne hiç bakmadığını vurguladı.

"O olumsuz enerjinin alanınıza girmesine izin vermeyin. Bunlar sizi tanımayan insanlar. Bunların çoğu uydurma ve sizi beslemiyor" diyen Michelle Obama; "Bu, bilgili kalmadığınız anlamına gelmiyor ancak bilgili kalmanın yorum bölümüyle hiçbir ilgisi yok" şeklinde konuştu.

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İnsanların "sosyal medya tarafından o kadar tuzağa düşürülmesinin ve bilgiyi edindiğimiz tek yol olarak sosyal medyaya takılıp kalmamızın yararlı olmadığını" söyleyen Obama; "Spektrumu genişletmeliyiz ve telefondan uzak durmalıyız" diye ekledi.

Michelle Obama ile Barack Obama, eski başkanın birkaç kez tek başına etkinliklere katıldığı görüldükten sonra, kendilerini boşanma iddialarının merkezinde buldu.

Bu yılın başlarında Barack Obama, hem ABD'nin 39'uncu başkanı Jimmy Carter'ın cenazesine hem de Donald Trump'ın yemin törenine tek başına gitmişti.

Söylentilerin ardından Barack Obama, eşinin doğum gününü kutladığı bir sosyal medya paylaşımı yaparak, dedikoduların önüne geçmeye çalışmıştı. Obama çifti ayrıca, Sevgililer Günü'nde 32 yıllık evliliklerini kutlayarak da söylentilere yanıt vermişti.

Ekim 1992'de evlenen çiftin 26 yaşında Malia ve 23 yaşında Sasha adında kızları var.