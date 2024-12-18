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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi'den taraftara mesaj - Galatasaray Haberleri

        Michy Batshuayi'den taraftara mesaj

        Galatasaray'ın golcüsü Michy Batshuayi, Sarı Kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada taraftara seslendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:39
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        Michy Batshuayi'den taraftara mesaj!
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        Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

        İŞTE BELÇİKALI GOLCÜNÜN AÇIKLAMALARI

        Golden sonra neler hissettin? Duyguların neler?

        Michy Batshuayi: "Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık."

        Gol anonsundan sonra neler hissettin?

        Michy Batshuayi: "Mükemmel, mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki... Tüm stadyumun adını söylemesi çok gurur verici ve iyi hissettiriyor. Üç dört kere tekrarlanıyor."

        Sosyal medyada viral olan iki reaksiyon videomuz var. İlk video çok çılgınca. Golünden sonra sevinçten camdan atlayan bir Galatasaray taraftarı var.

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        Michy Batshuayi: "Neden atlıyor?" (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey."

        İkinci video tribünden...

        Michy Batshuayi: "Bana bu videoyu atar mısın? Paylaşacağım. Harika bir his. Bu tür videoları çok seviyorum, beni motive ediyor. Bu yüzden bu videoları izlemeyi seviyorum."

        Berkan ile olan sevincin de mükemmeldi. O sevinç için ne düşünüyorsun?

        Michy Batshuayi: "Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Fransızca konuştuğu için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri."

        Maçtan önce gol atacağını hissettin mi?

        Michy Batshuayi: "Evet hissettim. Arkadaşlarım da gol atacaksın dediler."

        Hangi takım arkadaşların?

        Michy Batshuayi: "Berkan ve Dries. Penaltıda golü atacağım dedi. Topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum."

        Buradan baktığında bize attığın golü anlatır mısın?

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        Michy Batshuayi: "Penaltıyı mı?"

        Hayır, penaltı değil. Son gol?

        Michy Batshuayi: "Ben atmadım, rakibin defans oyuncusu attı."

        Hayır, senden kaynaklı oldu.

        Michy Batshuayi: "Evet evet doğru, benim sayemde. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Topun kaleye doğru gittiğini gördüm. Herkes bana koşuyordu. Harika bir gece. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız."

        Peki penaltıda ne hissettin?

        Michy Batshuayi: "Stresli değildim. Odaklanmıştım. Gole ihtiyacımız var. Penaltıyı atmam gerek diyordum. Attım."

        TARAFTARA MESAJ

        Son olarak taraftara mesajın nedir?

        Michy Batshuayi: "Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız."

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