Microsoft, Çinli mühendisleri ABD ordusu teknik desteğinden çekiyor

Teknoloji devi Microsoft, Çin merkezli mühendislerin ABD ordusuna bulut bilişim sistemlerinde teknik destek sağlamayacağını duyurdu. Bu karar, ProPublica’nın yayımladığı bir raporun Senatör Tom Cotton’ı harekete geçirmesi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’un bulut sözleşmelerini inceleme talimatı vermesiyle alındı. Rapor, Microsoft’un Çinli mühendisleri, ABD’li “dijital eskortlar” denetiminde askeri sistemler üzerinde çalıştırdığını ve bunun siber güvenlik riskleri yaratabileceğini ortaya koymuştu.

ÇİNLİ MÜHENDİSLERİN ROLÜ VE SİBER GÜVENLİK ENDİŞELERİ

ProPublica’nın raporuna göre, Microsoft, ABD ordusunun bulut bilişim sistemlerinde görev alan Çinli mühendisleri, güvenlik izni bulunan ancak teknik yeterliliği sınırlı ABD’li taşeron “dijital eskortlar” ile denetliyordu. Bu durum, Çinli mühendislerin çalışmalarının siber güvenlik tehditleri oluşturabileceği kaygılarını artırdı. Microsoft, bu uygulamaları ABD hükümetine daha önce bildirdiğini belirtse de, gelen tepkiler üzerine adım attı. Şirket sözcüsü Frank Shaw, X platformunda, “Bu hafta ortaya çıkan endişelere yanıt olarak, Pentagon’un kullandığı hizmetler için Çin merkezli mühendislik ekiplerinin teknik destek vermesini durdurduk” dedi.

SENATÖR COTTON’DAN SERT TEPKİ

Arkansas Senatörü Tom Cotton, raporun ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bir mektup göndererek, Çinli personelin çalıştığı yüklenicilerin listesini ve “dijital eskortların” şüpheli faaliyetleri tespit etme eğitimlerini sorguladı. Cotton mektubunda, “Çin’in siber yetenekleri, ABD’ye yönelik en ciddi ve tehlikeli tehditlerden birini oluşturuyor. Kritik altyapılarımıza, telekomünikasyon ağlarımıza ve tedarik zincirlerimize sızıyorlar” diyerek Pentagon’un tedarik zincirindeki tüm olası tehditlere karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.