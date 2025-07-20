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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Microsoft, Çinli mühendisleri ABD ordusu teknik desteğinden çekiyor - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, Çinli mühendisleri ABD ordusu teknik desteğinden çekiyor

        Microsoft, ProPublica'nın raporu ve Senatör Cotton'ın sorularının ardından Çin merkezli mühendislerin ABD ordusuna teknik destek vermesini durduracağını açıkladı. Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un bulut sözleşmeleri için iki haftalık inceleme talimatı verdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 20.07.2025 - 15:56
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        Microsoft, Çinli mühendisleri ABD ordusu teknik desteğinden çekiyor
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        Teknoloji devi Microsoft, Çin merkezli mühendislerin ABD ordusuna bulut bilişim sistemlerinde teknik destek sağlamayacağını duyurdu. Bu karar, ProPublica’nın yayımladığı bir raporun Senatör Tom Cotton’ı harekete geçirmesi ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’un bulut sözleşmelerini inceleme talimatı vermesiyle alındı. Rapor, Microsoft’un Çinli mühendisleri, ABD’li “dijital eskortlar” denetiminde askeri sistemler üzerinde çalıştırdığını ve bunun siber güvenlik riskleri yaratabileceğini ortaya koymuştu.

        ÇİNLİ MÜHENDİSLERİN ROLÜ VE SİBER GÜVENLİK ENDİŞELERİ

        ProPublica’nın raporuna göre, Microsoft, ABD ordusunun bulut bilişim sistemlerinde görev alan Çinli mühendisleri, güvenlik izni bulunan ancak teknik yeterliliği sınırlı ABD’li taşeron “dijital eskortlar” ile denetliyordu. Bu durum, Çinli mühendislerin çalışmalarının siber güvenlik tehditleri oluşturabileceği kaygılarını artırdı. Microsoft, bu uygulamaları ABD hükümetine daha önce bildirdiğini belirtse de, gelen tepkiler üzerine adım attı. Şirket sözcüsü Frank Shaw, X platformunda, “Bu hafta ortaya çıkan endişelere yanıt olarak, Pentagon’un kullandığı hizmetler için Çin merkezli mühendislik ekiplerinin teknik destek vermesini durdurduk” dedi.

        SENATÖR COTTON’DAN SERT TEPKİ

        Arkansas Senatörü Tom Cotton, raporun ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth’e bir mektup göndererek, Çinli personelin çalıştığı yüklenicilerin listesini ve “dijital eskortların” şüpheli faaliyetleri tespit etme eğitimlerini sorguladı. Cotton mektubunda, “Çin’in siber yetenekleri, ABD’ye yönelik en ciddi ve tehlikeli tehditlerden birini oluşturuyor. Kritik altyapılarımıza, telekomünikasyon ağlarımıza ve tedarik zincirlerimize sızıyorlar” diyerek Pentagon’un tedarik zincirindeki tüm olası tehditlere karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

        PENTAGON’DAN ACİL İNCELEME

        Savunma Bakanı Pete Hegseth, Cuma günü X’te paylaştığı videoda, Çin merkezli mühendislerin Pentagon’un diğer bulut hizmetleri sözleşmelerinde yer almamasını sağlamak için iki haftalık bir inceleme başlattığını açıkladı. Hegseth, “Çin’in bulut hizmetlerimizde hiçbir şekilde yer almayacağını derhal yürürlüğe koyuyorum. Askeri altyapımıza ve çevrimiçi ağlarımıza yönelik tüm tehditleri izlemeye ve engellemeye devam edeceğiz,” dedi. Bu karar, Microsoft’un Çinli mühendisleri çekme hamlesini destekliyor.

        Microsoft’un Çinli mühendisleri ABD ordusunun teknik destek süreçlerinden çıkarması, siber ve ulusal güvenlik endişelerine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Pentagon’un iki haftalık incelemesi, bulut hizmetlerindeki yabancı katılımın kapsamını ve olası riskleri daha net ortaya koyacak.

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