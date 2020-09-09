Microsoft'tan Teams'e güncelleme

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Masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda, iOS ve Android cihazlarda her yerden ücretsiz kullanım imkânı sunan Microsoft Teams, uygulama içindeki Eğitim Öngörüleri (Education Insights) özelliğinin içeriğini geliştirdiğini duyurdu.

Öğrencilerin etkileşimine ve uzaktan eğitimin etkilerine dair daha sağlıklı şekilde analiz yapılabilmesini sağlayan yeni içerikler sayesinde eğitimcilerin trendleri görmesi, iyileştirme çalışmaları yapması, yeni öğrenme ve öğretme stratejileri geliştirmesi kolaylaşacak.

Eğitim için Microsoft Teams kullananlar, sadece uygulamayı indirerek Öngörüler içinde yer alan yeni özelliklere ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler.

Yenilenen uygulama ile;

- Uzaktan eğitim şartlarında eğitimin bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması; risk grubundaki öğrencilerin etkileşimlerinin takip edilmesi,

- Farkı okul ve sınıf seviyelerinde etkileşim ve bağlılık trendlerinin belirlenmesi,

- Uzaktan komut vermede en başarılı kurumların belirlenmesİ, okul ve sistem seviyesinde öngörülerin liderlerle paylaşılması,

- Eğitim liderlerinin tek tıklamayla dijital etkileşim raporları düzenlemelerine uyum sağlaması mümkün olabilecek.

Microsoft’un uzaktan verimli çalışma platformu Teams, uzaktan eğitime geçiş yapılan dönemde çevrimiçi sınıflar kurulması, ders programlarının ve ödevlerin güvenle takip edilmesi gibi konularda eğitim kurumlarına özel çözümler sunarak, Türkiye’de 600 bini aşkın öğrencinin uzaktan online eğitim almasını sağlamıştı.

Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Ozan Öncel, Teams’e eklenen yeni özelliklerle ilgili “Uzaktan ve hibrit eğitim; öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim dünyasının tüm paydaşları için zorlu bir deneyim oldu. Herhangi bir deneyimi iyileştirmek için takip ve analiz kabiliyetini güçlendirmek gerekir. Microsoft, Teams’e getirdiği yeni özelliklerle eğitmenlere daha fazla veri sunarak, analiz kabiliyetlerini arttırıyor. Daha fazla veriye dayanan daha doğru analizler yapılabildiğinde, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik adımlar da aynı ölçüde doğru ve etkili oluyor” şeklinde konuştu