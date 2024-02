Microsoft Türkiye engellilere yönelik yapay zeka teknolojilerini tanıttı

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi hızla sürerken, teknoloji devi Microsoft da bu alanda engellilere yönelik erişilebilirlik çalışmalarını duyurdu.

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen “Yapay Zeka Teknolojileri ile Engelsiz Bir Hayat” konulu basın toplantısında firmanın erişilebilirlik alanında faaliyet gösteren iş ortakları ve basın mensupları bir araya geldi.

Organizasyon Microsoft Güney Avrupa Ülkelerinden Sorumlu İK Direktörü Esra Gaon ile Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner’in açılış konuşmalarıyla başladı.

ERİŞİLEBİLİRLİK VİZYONU

Şirketin kurum kültürünü çeşitlilik ve kapsayıcılık etrafında şekillendirdiğini dile getiren Esra Gaon, “Kültürümüzün en önemli unsuru biz olabilmek. Bugün de hep birlikte engelli bireylerin hem sosyal hayatta hem de çalışma hayatında nasıl daha etkin, daha verimli ve daha keyifli yaşayabileceklerine odaklanıyoruz” dedi. Elif Acar Özgüner ise firmanın kendi ürün portföyünü uzun yıllardır erişilebilirlik vizyonuna uyumlu şekilde geliştirdiğini belirterek “Microsoft’un dünya çapında kendi ekosistemiyle büyümeyi hedefleyen bir vizyonu var. Biz de bugün Microsoft Türkiye olarak engelli bireylere yönelik erişilebilir & kapsayıcı teknolojileriyle fark yaratan birbirinden başarılı iş ortaklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

REKLAM

Erişilebilirliğin herkes tarafından yeniden üzerinde düşünülmesi gereken bir kavram olduğuna dikkat çeken Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Proje Yöneticisi Duygu Kayaman ise, “Erişilebilirlik sadece fiziksel engelleri bulunan bireyleri değil; aynı zamanda pusetiyle kaldırımda yürüyemeyen bir anneyi, otobüslere inip binerken zorlanan yaşlı insanları ve bunun gibi birçok farklı ve kişiye özel durumu da kapsıyor. Dolayısıyla bu konuya daha geniş bir perspektiften bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evlerimizi, ofislerimizi, uygulamalarımızı evrensel tasarımlar kullanarak dizayn ettiğimizde erişilebilirlik herkesi kapsayan bir kavram haline gelecek ve eşit şartlarda yaşayabileceğiz. Biz de Microsoft Türkiye çatısı altında engelllilerin hem sosyal hem çalışma hayatlarını yapay zekanın gücüyle iyileştirmek için çalışıyoruz” dedi.

"GÖRME ENGELLİLER İÇERİK ÜRETEBİLİYOR"

Etkinlikte “Yapay Zekayla Görsel İçerik Oluşturun” başlıklı bir konuşma yapan GETEM Direktörü Dr. Engin Yılmaz da görme engellilere yönelik keşiflerin geçmişten bugüne büyük bir değişim gösterdiğine vurgu yaparak “1920’lerde beyaz baston; 1930’larda ise görme engellilerin okuyabilmesini mümkün kılan Braille alfabesi büyük bir devrimdi. Bu gelişmelerden tam 100 yıl sonra, yapay zeka tabanlı teknolojiler sayesinde 2023’ün görme engelliler açısından yine devrimsel bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Teknoloji daha önce sadece yazıları okumaya yarıyordu, fakat görseli bize betimleyemiyordu. Yapay zeka teknolojilerini kullanan firmalar sayesinde artık görselleri de tanımaya başladık. Öte yandan eskiden görme engelliler olarak söz konusu teknolojilerin sadece tüketicisi konumundayken bugün biz de ürettiğimiz içerikler için görsel yaratabilme yetkinliğine sahibiz; bu bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

REKLAM

15 MİLYON GÖRSEL VERİ

İlk olarak Microsoft Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken kadınları ödüllendirdiği Teknolojinin Kadın Liderleri programında kendini gösteren FROM YOUR EYES Kurucusu ve CEO’su Zülal Tannur, daha sonra Microsoft’un global çapta yürüttüğü IMAGINE programı dahilinde öğrenci elçiliği görevini üstlendi. Microsoft ile yolunun kesişmesinin ardından çalışmalarının başka bir yöne evrildiğini belirten Tannur, şirketini şöyle anlatıyor: “Temelde bir görme teknolojileri firması olan FROM YOUR EYES insanlardan makinelere uzanan geniş bir spektrum için bir görme deneyimi inşa ediyor. Kullanıcılar fotoğraf, video veya benzeri bir doküman yüklediklerinde yapay zeka betimleme yapıyor; ancak burada önemli bir detay var ki o da kullanıcıların yapay zekayı kendi istekleri doğrultusunda eğitebilmeleri. Örneğin bugün burada çektiğim bir fotoğrafı uygulamaya yüklediğimde, bu fotoğrafı bana Satya Nadella gibi yorumlamasını isteyebiliyorum, bu da çok devrimsel bir nokta. 15 milyon görsel veriyle eğittiğimiz yapay zeka uygulamamız bugün %98.3 doğru tanımlama oranıyla 40 ülkede kullanılıyor.”

Görme engelliler için geliştirilen patentli akıllı baston teknolojisini tüm dünyaya sunarak bu alana öncülük eden bir girişim olan WeWalk’un Ürün Müdürü Gamze Sofuoğlu ise akıllı bastonun görme engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırdığını anlattı. Kullanıcının yolundaki engelleri titreşim sensörü aracılığıyla haber veren WaWalk’un aynı zamanda bir de mobil uygulaması olduğunu ve baston ile uygulamanın entegre şekilde çalıştığını belirten Sofuoğlu, “Mobil uygulamadaki navigasyon ve toplu taşıma özellikleri sayesinde yolculuklarımız kolaylaşıyor. ‘Belirli bir durağa nasıl gidebilirim? Bu duraktan hangi otobüsler geçer? Şu an hangi duraktayım? Hangi durakta inmem gerekir?’ gibi sorularımızın tamamına cevap bulabiliyoruz. Keşif moduyla etrafımızdaki mağazaları, kafeleri, restoranları seçebiliyoruz” dedi.

OFFICE PROGRAMLARINDA YAPAY ZEKA ASİSTANI

Microsoft’un erişilebilirlik teknolojilerini detaylarıyla anlatan Microsoft Teknoloji Merkezi Teknik Çözüm Mimarı Mustafa Aşıroğlu ile Veri ve Yapay Zeka Teknik Çözüm Mimarı Damla Alkan, aynı zamanda görme engellilerin yapay zekayı nasıl kullanabileceklerine ilişkin demolara da yer verdiler.

Microsoft Erişilebilirlik Asistanı ile Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams ve daha birçok program üzerinde erişilebilirliğe uygunluk ölçümü yapılabiliyor. Ölçüm sonunda yapay zeka kullanıcıyı yapılan yanlışlarla ilgili uyarıyor. Microsoft Copilot (Bing Chat) ile tamamen sesli komut aracılığıyla fotoğraf betimleme yaptırılabildiği gibi, “Bu fotoğraf neden komik?” gibi bir soruya dahi yazılı ve sesli olarak cevap alınabiliyor. Microsoft’un 2020 yılında erişime açtığı ve günümüzde halen yeni güncellemelerle kullanımı devam eden SeeingAI mobil uygulaması ise renk algılama, sahne ön izleme, kısa metin okuma, kişi tanıma, ışık algılama, belge & para ve ürün barkodu okuma gibi özelliklerini sesli betimleme yoluyla paylaşarak görme engelli bireylerin sosyal hayatta yardım almadan hareket edebilmelerini kolaylaştırıyor.