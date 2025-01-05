Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.075,17 %1,14
        DOLAR 35,3663 %0,05
        EURO 36,4849 %0,31
        GRAM ALTIN 3.000,80 %-0,68
        FAİZ 39,97 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 33,70 %0,30
        BITCOIN 98.319,00 %-0,04
        GBP/TRY 43,9782 %0,29
        EUR/USD 1,0308 %0,42
        BRENT 76,51 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 4.906,30 %-0,68
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Microsoft, yapay zeka destekli veri merkezleri için 80 milyar dolarlık yatırım planlıyor - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, yapay zeka destekli veri merkezleri için 80 milyar dolarlık yatırım planlıyor

        Microsoft, 2025 mali yılında yapay zeka (AI) modellerini eğitmek ve AI ve bulut tabanlı uygulamaları dağıtmak amacıyla veri merkezleri geliştirmek için yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Microsoft'tan 80 milyar dolar yatırım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay zeka yatırımları, 2022 yılında OpenAI'nin ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden bu yana hızla artmaktadır, çünkü sektörlerdeki birçok şirket AI'yi ürün ve hizmetlerine entegre etmeye çalışmaktadır. AI, büyük miktarda hesaplama gücü gerektirdiği için, özel veri merkezlerine olan talebi artırmaktadır.

        Microsoft, AI altyapısını güçlendirmek ve veri merkezi ağını genişletmek amacıyla milyarlarca dolar yatırım yapmaktadır. Analistler, Microsoft'un 2025 mali yılındaki sermaye harcamalarının, sermaye kiralamaları da dahil olmak üzere 84.24 milyar dolar olmasını bekliyor.

        İLK ÇEYREK YILI VERİLERİ

        Microsoft'un 2025 mali yılının ilk çeyreğinde sermaye harcamaları %5.3 artarak 20 milyar dolara ulaşmıştır. OpenAI'nin ana destekçisi olarak, teknoloji devi AI yarışında önde gelen adaylardan biri olarak kabul ediliyor.

        Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, blog gönderisinde "Amerika Birleşik Devletleri, özel sermaye yatırımları ve her büyüklükteki Amerikan şirketlerinin yenilikleri sayesinde küresel AI yarışında lider konumundadır" dedi. Smith, yatırımın büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacağını belirtti.

        Microsoft'un bu büyük yatırımı, AI ve bulut tabanlı uygulamaların geleceğini güçlendirmeyi ve sektördeki liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu yatırım, teknolojinin yenilikçi bir döneme girmesini ve ülkenin ekonomik büyümesini teşvik edebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anılıyor
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?