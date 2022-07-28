Mide bulantısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Artık bazı sağlık durumlarının çözümü doktorda ya da hastanelerde değil. Evde de kendi çabanızla, doğal yollardan hastalıklarınızı yok edebiliyorsunuz. Bunlardan biri de mide bulantısına iyi gelen şeyler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler, çaylar, bitkiler, hareketler ve çorbalar neler bunları öğreneceğiz. İşte detaylar…

Mide Bulantısına İyi Gelen Yiyecekler

Eğer mideniz bulanıyorsa ve hemen bir şeyler yemeniz gerekiyorsa işte sizlere çok güzel tavsiyelerimiz olacak. Bu süreçte her gıdayı tüketmemeniz gerekiyor. Onun yerine bulantınızı geçirecek gıdalar seçin.

Mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Tuzlu kraker

Elma

Ekmek

Muz

Salatalık

Nane

Patates…

Bu gıdaları tükettiğiniz zaman bulantınız azalacak ve sizi rahatsız etmeyecek. Özellikle tuzlu gıdalar tüketmeye öncelik verin. Çünkü tuz, mide bulantınızı en iyi bastıracak gıdadır. Buna ek olarak mide bulantısına iyi gelen çorbalardan da örnek vermek isteriz. Tavuk suyu çorba ve mercimek çorbası da bu süreci atlatmanıza yardımcı olacak.

Mide Bulantısına İyi Gelen Bitkiler ve Çaylar

Yiyeceklere ek olarak mide bulantısına iyi gelen bitkiler ve çaylar arasından tercih yapmanız gerekiyor… Bu süreçte tüketebileceğiniz bazı bitkiler ve çaylar:

Zencefili hem çiğnemeyi deneyebilirsiniz hem de çayını içebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ama her iki türlü de bulantınızı geçirecek.

Kekik çayı. Bu çayı da tiroit ve mide ülseriniz yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çay olarak ya da sadece kekiği çiğneyerek ağız yoluyla almalısınız.

Bu çayı da tiroit ve mide ülseriniz yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çay olarak ya da sadece kekiği çiğneyerek ağız yoluyla almalısınız. Nane limon. Gribe ya da herhangi ufak bir sağlık sorununa iyi gelen nane limon çayı yapabilirsiniz. Mide ve bağırsaklarınızın sakinleşmesini sağlar.

Bunlara ek olarak mide bulantısına iyi gelen çaylar arasına sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği olan papatya, kiraz sapı ya da adaçayı gibi bitki çaylarını da ekleyebiliriz.

Mide Bulantınız İçin Hareketler

Mide bulantısını en hızlı ne keser diyorsanız, gıda tüketiminin yanı sıra bazı hareketleri de yapmanız gerekiyor.

Temiz hava alın ve nefes egzersizi yapın. Derin nefes alıp verin.

Bir süre uzanarak dinlenmeye çalışın. Sırtüstü yatarak bulantınızı azaltabilirsiniz.

Başınızı çok fazla oynatmamaya ve eğmemeye çalışın.

Ya uzanın ya da sabit durun.

Bu yöntemler sayesinde bulantılarınız azalacaktır. Mide bulantısı sırasında ne kadar az hareket ederseniz o kadar iyi olacaktır. Ama mide bulantısına iyi gelen hareketleri yaparken de yavaş olmaya çalışın.

Sizlere sunduğumuz önerileri dikkate aldığınızda ve düzenli olarak uyguladığınızda karşılığını alacaksınız. Birkaç kere uygulamanız bile mide bulantınızı tamamen geçirecektir. Mide bulantısı bitkisel çözüm yolları arasından kullanmak istediğiniz yöntemi seçin, tüketmek istediğiniz gıdaları ayarlayın. Bu sebeple sabredin ve iyice araştırın. Bu yöntemleri ve karışımları deneyin, mide bulantınızı geçirin.