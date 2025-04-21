Midway filmi konusu ve oyuncuları: Midway filmi kaç yılında vizyona girdi?
II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren tarihi Midway Savaşı'nı konu alan "Midway" filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği yapım, savaşın en kritik anlarından birini beyaz perdeye taşıyor. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Peki, Midway filmi konusu ne? Midway filmi oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...
2019 yapımı "Midway" filmi, II. Dünya Savaşı’nın Pasifik Cephesi’nde yaşanan unutulmaz Midway Savaşı’nı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. Roland Emmerich’in yönetmenliğini yaptığı, Luke Evans ve Mandy Moore’un başrolünde yer aldığı film, izleyicilere tarih dolu bir savaş deneyimi sunuyor. İşte film hakkında merak edilenler...
MİDWAY KONUSU NEDİR?
Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.
MİDWAY OYUNCULARI KİMLER?
Ed Skrein,
Patrick Wilson,
Woody Harrelson,
Luke Evans,
Aaron Eckhart,
Mandy Moore,
Dennis Quaid,
Nick Jonas.