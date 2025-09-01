Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Migren ağrısına evde çözüm: Doğal yöntemlerle ağrılarınızı hafifletin

        Migrenle yaşamı kolaylaştıran doğal yöntemler ve migrene iyi gelen besinler

        Baş ağrısı deyip geçmeyin! Kronik bir nörolojik rahatsızlık olan migren, şiddetli ağrılarla yaşam kalitesini düşürüyor. İşte evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 13:30 Güncelleme: 01.09.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Migrenle yaşamı kolaylaştıran doğal yöntemler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şiddetli baş ağrıları, ışık ve sese hassasiyet… Migrenle başa çıkmak zor ama imkânsız değil! Evde rahatlık sağlayacak pratik yöntemler haberimizde.

        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Spor sonrası beslenmenin altın kuralları
        Spor sonrası beslenmenin altın kuralları

        EVDE MİGREN TEDAVİSİ: DOĞAL YÖNTEMLER VE ÖNERİLER

        Migren, şiddetli baş ağrılarına ve çeşitli ek semptomlara yol açan kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Migren atağı sırasında yaşanan ağrı, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu rahatsızlık genellikle ışığa, sese ve hareketlere karşı aşırı duyarlılıkla birlikte görülür.

        REKLAM

        Evde uygulanabilecek bazı doğal ve alternatif yöntemler, migren ağrılarını hafifletmeye ve atakları yönetmeye yardımcı olabilir. Migren belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de en sık görülen semptomlar şunlardır:

        MİGRENİN BELİRTİLERİ

        ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI

        Migren genellikle tek taraflı, zonklayıcı ve atımlı bir baş ağrısıyla başlar. Fiziksel aktiviteler ağrıyı artırabilir.

        IŞIĞA VE SESE HASSASİYET

        Atağın etkisiyle ışığa (fotofobi) ve sese (fonofobi) karşı aşırı hassasiyet oluşur. Bu durum ağrının şiddetlenmesine yol açabilir.

        GÖRME DEĞİŞİKLİKLERİ

        Bazı migren atakları, “aura” adı verilen geçici görme değişiklikleri ile başlar. Aura sırasında zigzag çizgiler, parlak noktalar ya da ışık patlamaları görülebilir. Ancak her migren atağı aura ile başlamaz.

        REKLAM

        BAŞ DÖNMESİ VE SERSEMLİK

        Atağın etkisiyle dengesizlik hissi ve sersemlik görülebilir.

        KOKU VE TAT DEĞİŞİKLİKLERİ

        Migren esnasında bazı kokulara veya tatlara karşı hassasiyet artabilir.

        HALSİZLİK VE YORGUNLUK

        Şiddetli ağrı ve diğer semptomlar halsizlik ve yoğun bir yorgunluk hissine sebep olabilir.

        MİGRENE KARŞI DOĞAL YÖNTEMLER

        Migren ağrısına karşı doğal çözümler, ilaç kullanmak istemeyen kişiler için güvenli bir alternatiftir. Düzenli uygulanan doğal yöntemler, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

        Migreni hafifletmeye yardımcı doğal yöntemler şunlardır:

        - Aromaterapi

        - Zencefil çayı tüketimi

        - Sıcak veya soğuk kompres uygulaması

        - Yoga ve meditasyon

        - Akupunktur tedavisi

        MİGRENE İYİ GELEN BESİNLER

        Beslenme alışkanlıkları migren ataklarının kontrolünde önemli bir rol oynar. Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin yiyecekler migren tetikleyicilerini azaltabilir.

        REKLAM

        Migrene iyi gelen bazı besinler:

        - Badem

        - Avokado

        - Ispanak

        - Yoğurt

        - Zencefil

        - Somon balığı

        - Muz

        MİGREN BANDI KULLANIMI

        Migren bandı, soğutucu jel, hafif baskı veya titreşim ile ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan bir üründür. Damarların daralmasına ve sinir uçlarının rahatlamasına destek olur. Taşınabilir ve tekrar kullanılabilir özellikleriyle pratik bir çözüm sunar.

        MİGRENİ HAFİFLETEN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

        Migrenle başa çıkmak için düzenli bir yaşam tarzı büyük önem taşır. İşte atakları azaltmak ve semptomları hafifletmek için öneriler:

        Dinlenme ve Uyku: Loş ışıklı, sessiz bir odada dinlenmek ve uyumak ağrıyı hafifletebilir.

        Soğuk Kompres: Alın ve şakaklara uygulanan soğuk kompres, kan damarlarını daraltarak ağrıyı azaltır.

        REKLAM

        Stres Yönetimi: Meditasyon, derin nefes egzersizleri ve yoga stresin etkisini azaltır.

        Kafein: Düşük dozda kafein bazı kişilerde ağrıyı hafifletebilir, ancak aşırı tüketimi tetikleyici olabilir.

        Bol Su Tüketimi: Günlük 2-2,5 litre su içmek, susuzluğun tetiklediği migren ataklarını önler.

        Beslenme Düzeni: Öğün atlamamak ve migreni tetikleyen yiyeceklerden uzak durmak faydalıdır.

        Hafif Egzersiz: Günlük 30 dakikalık yürüyüş, genel sağlığı ve dolaşımı destekler.

        Bitki Çayları: Baş ağrısının başlayacağını hissettiğinizde ısırgan otu, ıhlamur veya melisa çayı tüketebilirsiniz.

        Bu öneriler migreni tamamen ortadan kaldırmasa da atakların daha kolay yönetilmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde