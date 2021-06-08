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Migros yaz aylarını Ege koylarında geçiren müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında ve hızla karşılamak amacıyla altı yıl önce başlattığı “Migros Deniz Market” hizmetine devam ettiğini duyurdu.

Migros’un her noktadan ulaşılabilirlik hedefiyle hayata geçirdiği Migros Deniz Market'in, yaz süresince haftanın 7 günü Fethiye Şövalye Adası ile Göcek’te bulunan adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara hizmet götüreceği öğrenildi.

45 metrelik uzunluğu ve 168 metrekarelik satış alanıyla süpermarketi denize taşıyan Migros Deniz Market’te paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinden, günlük ekmeğe, tekstil ürünlerinden deniz malzemelerine ve buza kadar 3 bin 500’den fazla ürün çeşidinin satışa sunulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Migros Deniz Market’in lokasyonu, denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla tam uyumlu olarak akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip edilebiliyor.