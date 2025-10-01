Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur: "Migros markalı bakliyatların tamamı yüzde 100 yerli olacak"

Migros, bakliyat ürünlerinde ithalatın azaltılarak yerel üretimin güçlenmesi hedefiyle çıktığı yolda çok önemli bir adım attı. Migros’un Edirne Keşan’da 6,5 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği MİGBAK (Migros Bakliyat Paketleme Tesisi), bir paketleme tesisinin ötesine geçerek, ithal edilen bakliyat ürünlerini yerlileştirme kararlılığının ve Anadolu’nun bereketli topraklarında kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden hayata döndürme çalışmalarının sembolü oldu.

Migros, bu tesis ile birlikte, Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’ü aşkın çiftçiden doğrudan temin ettiği bakliyat ürünlerini Migros markası, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini ise Anadolu Lezzetleri markası altında güvenle tüketicilerle buluşturuyor.

"2026 HEDEFİ: MİGROS MARKALI BAKLİYATLARIN TAMAMI YÜZDE 100 YERLİ OLACAK"

Yeşil mercimekte başlattığı yerli üretim atağını barbunya ile sürdüren Migros, tüketiciye daha fazla yerli ürün ulaştırma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Üreticiye alım garantisi, eğitim, finansman desteği vermekle kalmıyor; yerli tohumun tarlaya atılmasından paketleme tesisine kadar olan sürecin tamamını izliyor. Tesise ulaştırdığı hasadı modern laboratuvarlarında analiz ederek gönül rahatlığıyla tüketicilerine sunuyor. Migros, 2026 yıl sonuna kadar tüm Migros markalı bakliyat ürünlerini yüzde 100 yerli üretim haline getirmeyi hedefliyor.

Tesiste ayrıca, bir zamanlar yalnızca küçük aile işletmelerinde ve yöresinde kısıtlı olarak üretilen Mardin bulguru, Diyarbakır Karacadağ pirinci, Erzurum İspir fasulyesi, Ordu Akkuş fasulyesi ve Edirne İpsala baldo pirinci gibi Anadolu topraklarının birçoğu coğrafi işaretli olan değerleri, Anadolu Lezzetleri markası ile yeniden üretime kazandırılıyor. Böylece yöresinin, üreticisinin kalkınmasına ve üretimin devamlılığına destek olunuyor. “BAKLİYAT TÜRLERİNİ, TAMAMEN KENDİ TOPRAKLARIMIZDA YERLİ TOHUMLARIMIZLA ÜRETTİRİYORUZ” MİGBAK’ın yalnızca tüketiciye güvenilir ürün sunmakla kalmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve yerli üreticinin desteklenmesi açısından da stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “İthal edilen bakliyat türlerini, tamamen kendi topraklarımızda yerli tohumlarımızla ürettirmek için yola çıktık. Türkiye’nin öncü markası olarak yaparsak bunu 71 yıllık deneyimimizle ancak biz yaparız dedik ve yerelleşme seferberliği başlattık. 81 ildeki ticaretimizle Türkiye’nin en geniş çiftçi ve kooperatifleri ile çalışan perakendecisiyiz. Üreticilerimize kol kanat gerip, eğitim, finansman ve alım garantisi verdik. Yerli tohumun tarlaya atıldığını kendi gözümüzle gördük. Kendi elimizle paketledik. Şimdi bu ürünleri müşterilerimize gönül rahatlığıyla sunuyoruz. Tüketici Migros markalı bir ürün aldığında, menşeine bakmak durumunda kalmadan tamamen yerli üretim olduğunu bilecek. Artık derin dondurucuları doldurmaya da gerek yok. Başta barbunya olmak üzere tüm bakliyatlar yalnızca sezonluk değil, yıl boyunca ilk tazeliği ile raflarda yer alacak” dedi.