İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Türkiye’de ilk kez sahneliyor

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu seneki teması olan “ idealizm ” kavramı kapsamında akla ilk gelen figür : “Don Quichotte”. İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lerin başında yazdığı , ve hiçbir dönemde güncelliğini yitirmeyen bu eserden esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası” yoğun hazırlık sürecinin ardından, Türkiye’de ilk defa 19 Ocak 2019 tarihinde, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmeye hazırlanıyor.
Fransız oyun – roman yazarı Henri Cain’in librettosunu yazdığı, romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in son zamanlarında bestelediği “Don Quichotte” Operası, dünyada ilk kez, 1910 yılında Monte Carlo Operası’nda sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştü.
Türkiye prömiyerini yapacak olan eserin olay örgüsü ana hatlarıyla şöyle ; İnsanlığın unuttuğu erdemlerin peşinde koşan , tutkulu gezgin şövalye Don Quichotte, inandığı doğrular ve aşkı için hayatını riske atmaya hazırdır.
Don Quichotte ve sadık yaveri Sancho’nun küçük bir İspanyol kasabasına gelmesiyle başlayan olaylar, Don Quichotte’un Dulcinée’yi idealindeki kadın olarak görmesi ve ona aşkını ilan etmesiyle devam eder.
Ancak Dulcinée, sözde Don Quichotte’un kendisine duyduğu aşkı sınamak için, ondan bir istekte bulunur: Gezgin Şövalye, Dulcinée’nin kolyesini çalan hırsızı bulup, kolyeyi ondan alarak güzel kadına geri getirecektir… Getirmesine getirir, ama ettiği evlenme teklifi Dulcinée tarafından geri çevrilince, kandırıldığını anlar...
“Don Quichotte”operası ile görünüşteki komedi ögelerinin ardında , insanlığa bazen üzücü bazen sarsıcı hayat dersleri verilir.
Eseri Recep Ayyılmaz sahneye koyarken, Zdravko Lazarov ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla İspanya’dan davet edilen Helena Bayo, Orkestra Şefliğini dönüşümlü olarak üstlenecekler. Koro Şefi ise Paolo Villa.
Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Yakup Çartık’a , koreografi ise Beyhan Murphy’e ait.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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